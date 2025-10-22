DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.672 -1,2%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,66 +1,6%Gold4.087 -0,9%
Profil
VeriSign im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Einbußen

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 262,70 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
227,80 EUR 1,00 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von VeriSign befand sich um 20:01 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 262,70 USD ab. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 261,70 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,46 USD. Zuletzt wechselten 93.063 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

