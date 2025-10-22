VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Einbußen

VeriSign im Blick

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 262,70 USD ab.

Das Papier von VeriSign befand sich um 20:01 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 262,70 USD ab. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 261,70 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,46 USD. Zuletzt wechselten 93.063 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 18,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,82 USD je Aktie.

