VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend höher

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 268,52 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 268,52 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 269,32 USD. Bei 266,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 53.795 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 15,60 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. VeriSign dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 8,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

