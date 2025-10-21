VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 266,22 USD.

Die VeriSign-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 266,22 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 265,59 USD nach. Bei 266,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.595 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,60 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,89 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte VeriSign die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

