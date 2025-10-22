VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag auf rotem Terrain

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von VeriSign befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 266,15 USD ab.

Die VeriSign-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 266,15 USD abwärts. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 265,77 USD ein. Bei 266,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 12.468 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 16,63 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 51,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 409,90 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

