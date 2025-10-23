DAX24.180 +0,1%Est505.664 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.892 +0,7%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Notierung im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken VeriSign am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

23.10.25 16:08 Uhr

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 248,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
213,30 EUR -14,50 EUR -6,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 248,02 USD ab. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 245,74 USD ein. Bei 251,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 35.846 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gewinne von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 41,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

In eigener Sache

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

