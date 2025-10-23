VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken VeriSign am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 248,02 USD.

Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 248,02 USD ab. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 245,74 USD ein. Bei 251,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 35.846 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Gewinne von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 41,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien