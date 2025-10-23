VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign steigt am Donnerstagabend
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von VeriSign. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 252,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 252,28 USD. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 252,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 251,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.875 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 23,04 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
VeriSign gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.
Nachrichten zu VeriSign Inc.
