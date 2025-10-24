VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign bricht am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,2 Prozent bei 234,99 USD.

Die VeriSign-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 234,99 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 234,70 USD nach. Bei 254,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.729 Stück gehandelt.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Mit einem Kursverlust von 25,26 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 409,90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,82 USD je Aktie belaufen.

