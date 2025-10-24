VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen VeriSign am Abend unter Druck

Blick auf VeriSign-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 9,6 Prozent auf 226,59 USD nach.

Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 9,6 Prozent auf 226,59 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,41 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,31 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 420.221 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (175,63 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 22,49 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 409,90 Mio. USD gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

