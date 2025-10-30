VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von VeriSign zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 237,98 USD.

Um 15:51 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 237,98 USD nach oben. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 238,34 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,29 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 74.941 Aktien.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 419,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,60 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

