DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

03.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 43,15 USD.

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 43,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 42,88 USD. Bei 43,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 891.271 Verizon-Aktien gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 8,88 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 14,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 USD, nach 1,09 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

Warren Buffett in Kindheit rebellisch: Ich habe die Ruhestandsaktien meiner Lehrer leerverkauft

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

