Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 43,15 USD.
Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 43,15 USD. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 42,88 USD. Bei 43,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 891.271 Verizon-Aktien gehandelt.
Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 8,88 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 14,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden.
Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 USD, nach 1,09 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 34,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 32,80 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 21.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
