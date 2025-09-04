Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Verizon am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Verizon konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 44,23 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Verizon-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,23 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,31 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,10 USD. Zuletzt wurden via New York 392.349 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 6,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 17,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.07.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Verizon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

