Verizon im Blick

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag gesucht

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 39,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,22 EUR 0,07 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,40 USD. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,48 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 478.244 Verizon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Verizon-Aktie somit 16,80 Prozent niedriger. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,59 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD.

Am 29.10.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
