Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verliert am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 39,22 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,22 USD ab. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,18 USD nach. Bei 39,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.373.673 Verizon-Aktien.

Bei 47,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,74 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Verizon gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 26.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

