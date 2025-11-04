DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.369 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1481 -0,4%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verliert am Abend

04.11.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verliert am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 39,22 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,16 EUR -0,10 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,22 USD ab. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,18 USD nach. Bei 39,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.373.673 Verizon-Aktien.

Bei 47,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,74 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Verizon gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,82 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 26.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Johnathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen