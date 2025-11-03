Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Verizon

Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 38,94 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 38,94 USD. In der Spitze büßte die Verizon-Aktie bis auf 38,94 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,49 USD. Der Tagesumsatz der Verizon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.406.827 Aktien.

Bei 47,36 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 3,47 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,74 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Verizon mit einem Umsatz von insgesamt 33,82 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,47 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Verizon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile