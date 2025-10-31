DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
So bewegt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend fester

31.10.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Verizon. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 39,79 USD zu.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 39,79 USD. Die Verizon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,96 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,98 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.686.703 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 47,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 19,01 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,53 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 29.10.2025 äußerte sich Verizon zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 0,78 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,82 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen