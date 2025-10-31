Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon schiebt sich am Nachmittag vor

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 39,76 USD. Den Tageshöchststand markierte die Verizon-Aktie bei 39,77 USD. Bei 38,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 2.063.095 Verizon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Verizon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (37,59 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 5,46 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,74 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33,82 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 33,33 Mrd. USD eingefahren.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Verizon ein EPS in Höhe von 4,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

