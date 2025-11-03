Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Montagabend schwächer

So entwickelt sich Verizon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 39,44 USD.

Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 39,44 USD. In der Spitze büßte die Verizon-Aktie bis auf 38,84 USD ein. Bei 39,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.302.897 Verizon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 20,07 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,69 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Verizon veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 33,82 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die Verizon-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

