DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.954 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,63 +0,1%Gold4.001 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Mega-Gehalt mit Tesla-Aktien: Elon Musk macht den Billionen-Deal - Papier tiefrot Mega-Gehalt mit Tesla-Aktien: Elon Musk macht den Billionen-Deal - Papier tiefrot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Verizon im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit negativen Vorzeichen

07.11.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 39,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,48 EUR 0,07 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 39,77 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,67 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.061.347 Verizon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,07 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 0,78 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,82 Mrd. USD – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus

Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt

Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen