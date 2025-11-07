Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit negativen Vorzeichen

Verizon im Fokus

Die Aktie von Verizon gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 39,77 USD.

Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 39,77 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Verizon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,67 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.061.347 Verizon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,07 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 0,78 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,82 Mrd. USD – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

