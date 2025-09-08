Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend gesucht

Blick auf Verizon-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für das Verizon-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 43,59 USD.

Das Papier von Verizon legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 43,59 USD. Kurzfristig markierte die Verizon-Aktie bei 43,74 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.019.127 Verizon-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,65 Prozent. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 13,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

