Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag im Minus
Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 43,35 USD.
Das Papier von Verizon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 43,35 USD ab. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 43,33 USD. Bei 43,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 480.551 Verizon-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 9,24 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 15,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.
Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 34,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
