Aktienkurs aktuell

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag im Minus

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 43,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
36,96 EUR -0,36 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Verizon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 43,35 USD ab. Das Tagestief markierte die Verizon-Aktie bei 43,33 USD. Bei 43,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 480.551 Verizon-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 9,24 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 15,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 34,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

