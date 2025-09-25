DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.313 +0,1%Nas22.569 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,68 -3,0%Gold3.827 +1,7%
Verizon im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verzeichnet am Montagabend Verluste

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 43,20 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 43,20 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,09 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,57 USD. Bisher wurden heute 1.450.985 Verizon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 8,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 12,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,70 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

