Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon verzeichnet am Montagabend Verluste

Verizon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 43,20 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 43,20 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,09 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,57 USD. Bisher wurden heute 1.450.985 Verizon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 8,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 12,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,70 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite