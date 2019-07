Apple fasst weiter Fuß im Gesundheitssektor: Neues Produkt in den Apple Stores verfügbar

Apple -Kunden können in den hauseigenen Stores künftig nicht mehr nur iPhones, iPads oder Macbooks kaufen, in ausgewählten Ladengeschäften bietet der Technologiegigant künftig auch Blutzuckermessgeräte an.

One Drop kommt in Apple Stores

Wie CNBC berichtet, wird das One Drop, das Gerät, das zuvor bereits im Onlinestore angeboten wurde, nun auch im stationären Handel erhältlich sein. Es ist das erste Mal, dass Apple ein Gerät aus diesem Geschäftsbereich auch in seinen Apple Stores verkauft. Der One Drop ist wohl bereits in ausgewählten Stores zu kaufen, ab Juli sollen die meisten Apple Stores in den Vereinigten Staaten das Produkt aber im Programm haben.

Das Gerät macht es Menschen, die an Diabetes leiden, möglich, ihren Blutzucker über die Health-App zu messen. 70 Dollar kostet das Bluetooth-fähige Gerät, das mit Teststreifen und einer zugehörigen Tragetasche verkauft wird. Apple zufolge dauert die Anzeige der Ergebnisse etwa fünf Sekunden, die Daten werden direkt an die Geräteapp und in die Apple Health App übertragen.

Geschäftsfeld wird immer wichtiger

Gesundheitsdienstleistungen hat Apple als mögliche Einnahmequelle bereits seit geraumer Zeit im Visier. Mit der Apple Watch hat der Konzern ein Gerät auf dem Markt, das in diesem Zukunftssegment eine elementare Rolle spielen soll. Die Smartwatch kann unter anderem ein EKG aufzeichnen oder Anzeichen für Vorhofflimmern erkennen. Als meistverkauftes Wearable der Welt hat der Konzern mit der Apple Watch beste Chancen, sich eine signifikante Position auf dem Massenmarkt für Gesundheitsdienstleistungen zu sichern.

Dass diese Branche für den iPhone-Hersteller ein wichtiges Zukunftsfeld ist, hatte im Frühjahr auch der frühere Apple-CEO John Sculley bestätigt. Der Ex-Chef, der unter anderem für die Einführung des Macintosh verantwortlich war, sieht aber die größten Chancen nicht nur im Hardwarebereich, sondern insbesondere im Gesundheits-Abo-Service, der "unglaublich profitabel und ein wirklich großer Wachstumsgenerator" für den Konzern werden könne.

Eine ähnliche Einschätzung kam zuletzt auch vom amtierenden Apple-Chef Tim Cook. Die Gesundheitsprodukte des Konzerns werden Apples "größter Beitrag für die Menschheit sein", versprach er zu Jahresbeginn.

Von Gesundheitsexperten wird der Verkaufsstart von One Drop in Apple Stores positiv aufgenommen. "Ich finde es großartig, verbraucherfreundlichere medizinische Geräte im Apple Store zu haben", zitiert CNBC Aaron Neinstein, einen Endokrinologen, der Diabetes-Patienten behandelt. "Ich wünsche mir, dass andere traditionellere Gerätehersteller diesem Beispiel folgen", so der Arzt weiter.



