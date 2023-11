Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Verlustzone

Index im Fokus

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,58 Prozent auf 15.933,62 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,471 Prozent auf 15.951,55 Punkte an der Kurstafel, nach 16.027,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15.866,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15.968,09 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 14.560,88 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Stand von 14.936,69 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 21.11.2022, mit 11.553,45 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 46,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 16.056,76 Punkten. Bei 10.696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell eBay (+ 2,38 Prozent auf 40,39 USD), Tesla (+ 2,38 Prozent auf 241,20 USD), Palo Alto Networks (+ 1,33 Prozent auf 264,03 USD), Fortinet (+ 1,29 Prozent auf 52,58 USD) und American Electric Power (+ 1,10 Prozent auf 78,04 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Sirius XM (-5,64 Prozent auf 4,85 USD), GLOBALFOUNDRIES (-3,30 Prozent auf 56,49 USD), ON Semiconductor (-3,24 Prozent auf 68,39 USD), Marvell Technology (-3,02 Prozent auf 54,68 USD) und PayPal (-2,79 Prozent auf 55,40 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.489.556 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,694 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

