Verluste in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,90 Prozent auf 17.685,98 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,044 Prozent fester bei 17.853,59 Punkten, nach 17.845,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17.864,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.663,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 16.830,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15.833,17 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 12.442,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,90 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18.041,45 Punkte. Bei 16.249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Applied Materials (+ 6,35 Prozent auf 199,57 USD), JDcom (+ 2,80 Prozent auf 24,22 USD), AstraZeneca (+ 2,28 Prozent auf 64,27 USD), Lucid (+ 2,20 Prozent auf 3,71 USD) und eBay (+ 1,95 Prozent auf 43,45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Adobe (-7,41 Prozent auf 546,66 USD), Enphase Energy (-3,31 Prozent auf 131,87 USD), Airbnb (-3,28 Prozent auf 152,51 USD), Warner Bros Discovery (-3,06 Prozent auf 9,83 USD) und Moderna (-3,04 Prozent auf 88,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16.390.528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,827 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

