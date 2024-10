S&P 500-Marktbericht

Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

22.10.24 22:33 Uhr

Zum Handelsschluss legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Wer­bung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com