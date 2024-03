Verluste in New York: S&P 500 schließt im Minus

S&P 500 im Blick

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 5.165,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 42,591 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,031 Prozent höher bei 5.176,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.175,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5.179,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.151,88 Punkten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wurde der S&P 500 auf 4.953,17 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4.707,09 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, bei 3.855,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,91 Prozent. Bei 5.189,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 9,38 Prozent auf 0,04 USD), Freeport-McMoRan (+ 7,56 Prozent auf 43,41 USD), 3M (+ 5,42 Prozent auf 104,07 USD), Valero Energy (+ 5,24 Prozent auf 158,63 USD) und Marathon Petroleum (+ 4,24 Prozent auf 188,89 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-36,36 Prozent auf 0,07 USD), Dollar Tree (-14,21 Prozent auf 128,42 USD), Lumen Technologies (-4,65 Prozent auf 1,64 USD), Tesla (-4,54 Prozent auf 169,48 USD) und Intel (-4,44 Prozent auf 43,23 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 19.507.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,751 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 300,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net