DAX knackt 18.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen leichter -- VW mit Gewinnplus -- adidas mit roten Zahlen -- Zalando mit neuer Strategie -- E.ON will mehr investieren -- GCP im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex übersteigt am Dienstag die nächste runde Marke. Der DAX eröffnete bei 17.984,5 Punkten um 0,1 Prozent höher und steigt kurz darauf zum ersten Mal in seiner Geschichte über die runde Marke von 18.000 Punkten. Der TecDAX gewinnt in den ersten Handelsminuten 0,3 Prozent auf 3.474 Zähler. Dem deutschen Leitindex gelingt am Mittwoch im frühen Handel der Sprung über die Marke von 18.000 Punkten, vor der er am Vortag noch zurückgeschreckt war. Anleger bleiben in Erwartung baldiger Zinssenkungen in guter Stimmung. In den USA wurde eine etwas höher als gedachte Inflation am Vortag beiseitegeschoben, sagten am Morgen die Experten der Commerzbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigen sich am Mittwoch freundlich. Der EURO STOXX 50 steht kurz nach Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 4.991,45 Punkten. Die Stimmung am Markt bleibt auch zur Wochenmitte gut. "Die Chancen auf weiter steigende Kurse sind gut", so ein Marktteilnehmer. Marktrelevante Konjunkturdaten stehen am Mittwoch jedoch nicht an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





WALL STREET An den US-Börsen wurden am Dienstag Gewinne beobachtet. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 39.005,40 Punkten. Der NASDAQ Composite gewann daneben 1,54 Prozent auf 16.265,64 Zähler. Im Fokus der Anleger standen Inflationsdaten für Februar: Obwohl der Preisanstieg im Februar überraschenderweise leicht beschleunigt wurde, wiesen Marktbeobachter auf die Kernrate hin, die von der US-Notenbank Fed besonders beachtet wird. Diese berücksichtigt schwankungsanfällige Komponenten wie Lebensmittel und Energie und zeigte einen leichten Rückgang, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet. An den Märkten wurde vermerkt, dass trotz dieser durchwachsenen Daten die Erwartung einer bevorstehenden Zinssenkung weiterhin bestehen bleibt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken