Bernstein Research hat die Porsche-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Daniel Roeska sieht zunächst taktische Risiken und ein "Tempolimit" in den Aktien des Sportwagenbauers. Ab 2025 gäben die aktuellen Belastungen dann aber Rückenwind, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Porsche AG nach Vortagsrally am DAX-Ende - SocGen-Abstufung

Für die am Vortag noch beflügelten Aktien der Volkswagen-Sportwagentochter Porsche ist es am Mittwoch wieder bergab gegangen. Zeitweise büßen sie via XETRA als schwächster DAX-Wert 2,54 Prozent auf 87,52 Euro ein, nach einem Plus von mehr als elf Prozent am Dienstag. In der Folge strich zur Wochenmitte die französische Großbank Société Générale ihre Kaufempfehlung.

Analyst Stephen Reitman betonte in seiner Studie, die Aktie habe am Vortag "einen wilden Ritt" hinter sich, als aus einem anfänglichen Drei-Prozent-Minus noch ein Kurssprung um mehr als elf Prozent geworden war. Anleger hätten über vorsichtige Ziele hinwegschaut und sähen 2024 angesichts vieler Modellwechsel als ein Übergangsjahr, hatte es am Markt geheißen. Reitman hob nun aber nochmals den Ausblick als enttäuschend hervor.

Gemessen an der Bewertung von Ferrari sei zwar ein etwas höheres Kursziel von 100 Euro gerechtfertigt. Angesichts der Volatilität, die die Aktie am Vortag gezeigt habe, sei ein Luftholen gerechtfertigt. Die implizierte Aktienrendite von 14 Prozent reiche nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus. Für eine Einstufung mit "Buy" sollten Aktien nach Definition der Societe Generale auf Sicht von zwölf Monaten eine absolute Rendite von mindestens 15 Prozent aufweisen. Dabei eingerechnet wird auch die Dividende.

