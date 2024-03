EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Aktienempfehlung

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der EON SE-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Der für das Jahr 2028 in Aussicht gestellte operative Gewinn (Ebitda) liege mit mehr als 11 Milliarden Euro über der Konsensschätzung von 9,8 Milliarden Euro, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auch die Zielvorgabe für das Netzgeschäft sei höher als prognostiziert.

Um 10:36 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,3 Prozent auf 12,43 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 5,47 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.235.267 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,3 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren.

