EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

So bewegt sich EON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 15,45 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,45 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.947 EON SE-Aktien.

Am 26.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 2,56 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 32,46 Prozent sinken.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 EUR je EON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,38 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. EON SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie steigt: Rating von Fitch bleibt bei BBB+ - Ausblick stabil - HSBC erhöht Kursziel

E.ON-Aktie ex Dividende: E.ON sichert sich eine größere Kreditlinie