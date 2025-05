EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Mit einem Kurs von 15,53 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,53 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,53 EUR zu. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,28 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,46 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.435.257 Stück gehandelt.

Am 26.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 2,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,38 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

