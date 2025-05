EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 15,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,46 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 842.634 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2025 bei 15,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,76 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 EUR belaufen. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,38 EUR.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen

E.ON-Aktie steigt: Rating von Fitch bleibt bei BBB+ - Ausblick stabil - HSBC erhöht Kursziel

E.ON-Aktie ex Dividende: E.ON sichert sich eine größere Kreditlinie