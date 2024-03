Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die EON SE-Aktie

Rating im Fokus

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der EON SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Javier Garrido rechnet in einer ersten Einschätzung am Mittwoch mit einer positiven Kursreaktion der Aktien des Stromversorgers. Die ausgerufenen Ziele seien ambitionierter als erwartet. Das Management sei für ein eher vorsichtiges Vorgehen bekannt, die für 2028 in Aussicht gestellten Ziele lägen aber um 10 Prozent und mehr über den Erwartungen am Markt.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 12,45 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,42 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 703.265 EON SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Anteilsschein 2,5 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2023 wird für den 13.03.2024 terminiert.

