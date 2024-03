Zalando-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Zalando-Aktie

Zalando-Analyse im Blick

RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit den Vorgaben für 2024 und darüber hinaus sorge der Online-Modehändler für Zuversicht, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das Wachstum des Bruttowarenwerts liege eher am oberen Rand der in Aussicht gestellten Spanne. Er sei aber zuversichtlich, dass das Unternehmen das anvisierte operative Ergebnis (Ebit) erreicht.

Das Papier von Zalando konnte um 09:12 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 17,5 Prozent auf 22,49 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 64,52 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 11.972 Zalando-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2024 um 3,9 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 vorlegen.

