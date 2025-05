Zalando Aktie News: Zalando am Mittag fester

Zalando im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 31,55 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 31,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 31,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,94 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 146.183 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2024 Kursverluste bis auf 20,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 55,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,64 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.05.2025. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Zalando die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Analyse: Buy-Bewertung für Zalando-Aktie von UBS AG

JD Sports-Aktie knickt nach Umsatzenttäuschung ein - Zalando-Aktie sinkt mit

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren abgeworfen