Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Aktie von Zalando zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,99 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 30,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 31,00 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 30,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,94 EUR. Bisher wurden heute 9.066 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 29,33 Prozent zulegen. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,64 EUR aus.

Am 06.05.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

