DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Kursverlauf

Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

26.08.25 17:57 Uhr
Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Handelsende

Der ATX bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

AT & S (AT&S)
19,84 EUR -1,06 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
113,30 EUR -3,10 EUR -2,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
19,20 EUR 0,27 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
222,50 EUR -5,00 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
84,15 EUR 0,15 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mayr-Melnhof Karton AG
82,60 EUR -0,60 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
47,66 EUR -0,48 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,00 EUR -0,40 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
28,64 EUR -0,36 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
27,45 EUR -0,55 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
12,60 EUR 0,28 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
46,25 EUR -0,60 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
30,76 EUR -0,86 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ATX
4.703,7 PKT -56,0 PKT -1,18%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag verlor der ATX via Wiener Börse schlussendlich 1,18 Prozent auf 4.703,65 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 138,057 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 4.759,17 Punkten in den Handel, nach 4.759,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Dienstag bei 4.695,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.759,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der ATX bei 4.575,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.415,57 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 26.08.2024, mit 3.694,81 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 28,63 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.857,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit UNIQA Insurance (+ 1,12 Prozent auf 12,68 EUR), CPI Europe (+ 1,06 Prozent auf 19,08 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,00 Prozent auf 83,60 EUR), DO (+ 0,00 Prozent auf 226,50 EUR) und Raiffeisen (-0,07 Prozent auf 29,22 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 27,30 EUR), Erste Group Bank (-2,18 Prozent auf 83,00 EUR), BAWAG (-2,01 Prozent auf 112,40 EUR), Vienna Insurance (-1,81 Prozent auf 46,15 EUR) und Wienerberger (-1,48 Prozent auf 30,68 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. 954.132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 32,603 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

2025 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

