Verluste in Zürich: SMI nachmittags leichter

Marktbericht

Der SMI erleidet aktuell Verluste.

Am Freitag verbucht der SMI um 15:39 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,42 Prozent auf 10.403,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,225 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,603 Prozent schwächer bei 10.385,22 Punkten, nach 10.448,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 10.341,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.415,52 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 4,71 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, stand der SMI bei 11.154,11 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, bei 11.201,55 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 20.10.2022, einen Stand von 10.473,45 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 5,23 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11.616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.341,75 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 0,67 Prozent auf 85,32 CHF), Sika (+ 0,64 Prozent auf 219,60 CHF), Roche (+ 0,52 Prozent auf 239,70 CHF), Nestlé (+ 0,12 Prozent auf 98,87 CHF) und Swisscom (-0,33 Prozent auf 537,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Geberit (-2,57 Prozent auf 416,70 CHF), Swiss Re (-2,48 Prozent auf 95,94 CHF), Swiss Life (-2,23 Prozent auf 561,20 CHF), Lonza (-2,16 Prozent auf 334,60 CHF) und UBS (-1,93 Prozent auf 21,29 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3.177.479 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 280,389 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net