Nahostkonflikt weiter im Blick: DAX vorbörslich leichter -- Börsen in Fernost geben nach -- DAIICHI SANKYO und Merck kündigen Kooperation an -- Dürr senkt Prognose für 2024 -- METRO im Fokus

Neben dem Nahostkonflikt, der weiter auf die Stimmung auf dem Börsenparkett drückt, belasten auch Aussagen des Fed-Chef Jerome Powell vom Vorabend. Der Währungshüter lieferte zwar Hinweise auf eine Zinspause , erklärte aber, dass man sich weitere Zinserhöhungen dennoch offen halte. Die nächste Zinssitzung der Fed steht im November an.

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich auch am Freitag vorbörslich zurück.

Als Belastungsfaktoren gelten weiterhin der Konflikt im Nahen Osten sowie die Angst vor einer weiteren Eskalation, aber auch die Furcht vor weiteren Zinserhöhungen . So ließ Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend durchblicken, dass die Zinsen im November voraussichtlich nicht erhöht werden, man im Zweifelsfall zukünftig aber trotzdem auf Straffungsmaßnahmen zurückkommen könne.

Auf dem europäischen Börsenparkett geht es am Freitag vorbörslich nach unten.

Zudem richteten die Anleger verstärkt ihr Augenmerk auf die US- Geldpolitik . US-Notenbankchef Jerome Powell ließ bei einem Auftritt im Wirtschaftsclub von New York die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung offen.

Aktuelle Konjunkturdaten wiesen in unterschiedliche Richtungen. Während ein überraschend deutlicher Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche von einer nach wie vor guten Beschäftigungslage zeugt, erholte sich der Philadelphia-Fed-Index für Oktober weniger als erwartet und verharrte im negativen Bereich.

Die US-Berichtssaison und US-Konjunkturdaten gaben am vorletzten Handelstag der Woche den Takt vor. Der Nahost-Konflikt rückte dagegen etwas in den Hintergrund.

So eröffnete der Dow Jones Index nahezu unverändert, fiel im Verlauf jedoch ins Minus zurück und beendete die Sitzung 0,75 Prozent tiefer bei 33.414,17 Punkten. Der NASDAQ Composite startete fester, rutschte dann jedoch ebenfalls auf rotes Terrain ab und verlor letztlich 0,96 Prozent auf 13.186,18 Zähler.

Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag Verluste.

An den asiatischen Börsen geht es vor dem Wochenende erneut abwärts.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 0,21 Prozent auf 31.365,70 Punkte.

Auf dem chinesichen Festland geht es ebenfalls abwärts: In Shanghai gibt der Shanghai Composite um 0,27 Prozent auf 2.997,22 Zähler nach. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 0,41 Prozent auf 17.225,82 Einheiten (07:08 Uhr MESZ).

Auf dem asiatischen Börsenparkett folgt man den Vorgaben der Wall Street. Dort ging es abwärts, nachdem Notenbankchef Jerome Powell Zinserhöhungen nicht gänzlich ausschloss. Drüber hinaus setzt sich der Nahostkrieg als Belastungsfaktor fort. Vor allem die Angst, dass sich der Konflikt ausweitet, drückt auf die Stimmung am Markt. Damit werden auch die Ölpreise angetrieben, wohingegen die meisten Aktien schwächer notieren. Die People's Bank of China hat ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte darüber hinaus wie erwartet unverändert belassen.

