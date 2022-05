Bayer-Aktie dennoch etwas tiefer: Bayer-Mittel erhält Zulassung für Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in China

Aktien in diesem Artikel Bayer 63,56 EUR

Die chinesische Arzneimittelbehörde ließ das unter dem Markennamen Verquvo vertriebene Medikament zu, um das Risiko einer herzinsuffizienzbedingten Krankenhauseinweisung oder den Bedarf intravenöser Diuretika als Notfall-Behandlung zu verringern, wie Bayer mitteilte. In China leben laut dem Pharma- und Agrarkonzern etwa 13,7 Millionen Menschen mit Herzinsuffizienz.

Vericiguat ist bereits in der EU, den USA, in Japan sowie anderen Ländern zugelassen. Bayer entwickelt das Medikament gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Merck & Co., beide teilen sich die weltweiten Umsätze. Für sich selbst rechnet Bayer nach bisherigen Schätzungen mit einem Jahreshöchstumsatz in der Größenordnung von 500 Millionen Euro.

Die Bayer-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,44 Prozent auf 63,52 Euro.

