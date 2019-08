Günstiger als die Konkurrenz: Die Tesla-Versicherung ist da

Aktien in diesem Artikel Tesla 202,10 EUR

• Neue Tesla-Autoversicherung geht an den Start• Vorerst nur in Kalifornien verfügbar• Deutlich günstigere Tarife als die Konkurrenz

Nachdem Tesla-Chef Elon Musk vor rund vier Monaten angekündigt hatte, dass sein Unternehmen bald auch Autoversicherungen anbieten wolle, geht das neue Tesla-Produkt nun in den Vereinigten Staaten an den Start.

Start zunächst in Kalifornien

Dabei sollen zunächst Tesla-Kunden im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien in den Genuss des neuen Tesla-Produktes kommen, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte:

Tesla Insurance launches today in California to offer better rates for Tesla owners.https://t.co/rDjbEvBxzY - Tesla (@Tesla) August 28, 2019

Konkret handelt sich es Tesla zufolge um ein preisgünstiges Versicherungsangebot, das Tesla-Fahrern um bis zu 30 Prozent niedrigere Versicherungsraten offeriert, als dies bei Konkurrenzanbietern möglich sei. "Tesla Insurance bietet ein umfassendes Deckungs- und Schadensmanagement, um unsere Kunden in Kalifornien zu unterstützen, und wird in Zukunft auf weitere US-Bundesstaaten ausgeweitet", erklärte das Unternehmen in einem Blogeintrag.

Darum ist die Tesla-Versicherung günstiger

Das Unternehmen sei deshalb in der Lage, Konkurrenzprodukte im Preis zu unterbieten, weil man selbst die hauseigenen Fahrzeuge am besten kenne. Dadurch sei man in der Lage, "die fortschrittliche Technologie, Sicherheit und Servicefreundlichkeit unserer Fahrzeuge zu nutzen, um Versicherungen zu niedrigeren Kosten anzubieten. Diese Preisgestaltung spiegelt die Vorteile von Teslas aktiver Sicherheit und fortschrittlichen Fahrerassistenz-Funktionen wider, die bei allen neuen Tesla-Fahrzeugen serienmäßig sind", heißt es von Seiten des Unternehmens weiter.

Schon vor einigen Monaten hatte Elon Musk betont, dass sein Unternehmen, was die eigenen Fahrzeuge betreffe, über bessere Informationen verfüge, als andere Versicherungsgesellschaften, insbesondere wenn es um die Auswirkungen des Autopiloten sowie anderer Sicherheitsfunktionen der Tesla-Modelle gehe. Der CEO hatte sogar Hinweise darauf gegeben, dass man die Fahrweise der Tesla-Fahrer ermitteln und Rückschlüsse auf die mögliche Gefährlichkeit des Fahrzeug-Lenkers ziehen könne.



