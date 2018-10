Apple-Analyst Kuo: iPhone XR wird der Kassenschlager unter den neuen iPhones

Kuo: Nachfrage nach iPhone XR besser als nach iPhone 8

Lange hatten Apple-Fans darauf gewartet, im September war es nun endlich soweit: Auf der Keynote stellte der iKonzern aus Cupertino drei neue Modelle des iPhones vor. Während Kunden für die iPhones XS und XS Max sehr tief in die Tasche greifen müssen, bietet Apple auch eine günstigere Version an. So ist das iPhone XR ab 749 US-Dollar erhältlich, am Freitag dieser Woche starten die Vorbestellungen.

Das iPhone XR wird es in sechs verschiedenen Farbvarianten sowie drei Speicherkapazitäten geben. Im Vergleich zu den hochwertigeren Varianten müssen Käufer kleine Abstriche bezüglich der Hardware machen. Das Gerät verfügt über ein 6,1 Zoll-Display, die Auflösung soll dabei allerdings nicht ganz so gut sein wie bei den iPhones XS und XS Max. Zudem hat Apple das iPhone XR weder mit 3D Touch noch mit einem fortschrittlicheren Kamerasystem ausgestattet. Für wen die zwei anderen neuen Modelle allerdings deutlich zu teuer sind, dem bietet das iPhone XR eine gute Alternative.

Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities, glaubt daher, in diesem Jahr dürften viele Menschen unerwartet schnell auf das neue iPhone XR umsteigen. Kuo pflegt enge Beziehungen zu Herstellern aus Apples Lieferkette und ist bekannt dafür, ziemlich genaue und zuverlässige Vorhersagen bezüglich Apple zu treffen. "Wir glauben, dass die Ersatznachfrage für das XR aufgrund des größeren Displays, der längeren Akkulaufzeit, der Dual-SIM-Unterstützung und des neuen Designs besser ist als bei der iPhone 8-Serie im letzten Jahr", so der Analyst.

Prognose für iPhone XR-Verkäufe erhöht

Aufgrund dieser Aussichten erhöhte Kuo seine Prognose für den iPhone XR-Absatz kürzlich um zehn Prozent für das vierte Quartal, wie einer Notiz an Investoren zu entnehmen ist. Dem Experten zufolge dürften etwa 36 bis 38 Millionen Geräte in diesem Zeitraum ausgeliefert werden, nachdem sich die Schätzungen zuvor auf 33 bis 35 Millionen Einheiten belaufen hatten. Auch im neuen Jahr, im Anschluss an das Weihnachtsgeschäft, dürften die Verkäufe weiterhin hoch bleiben, glaubt Kuo. Während die meisten Unternehmen mit einem Rückgang der Smartphone-Verkäufe nach den Feiertagen um 30 bis 40 Prozent rechneten, schätzt der Experte für Apple lediglich eine Abnahme um 25 bis 30 Prozent.

Auch für den gesamten iPhone-Absatz zeigt sich Kuo optimistisch. Nachdem zunächst von Verkäufen in Höhe von 75 bis 80 Millionen Einheiten ausgegangen war, prognostiziert Kuo nun einen iPhone-Absatz von 78 bis 83 Millionen Geräten, was einem neuen Rekordwert entspräche.

