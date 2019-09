Amazon Care: Großer Schritt in Richtung Milliarden-Markt Fernmedizin

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.599,60 EUR

• Amazon Care in Testphase für Mitarbeiter in Seattle• Gesundheitsbranche bietet großes Potenzial• Möglichkeit der Ausweitung über den Mitarbeiterkreis hinaus

Eine Amazon-Sprecherin erklärte: "Wir testen derzeit eine Gesundheitsleistung, die Amazon-Mitarbeitern helfen soll, ohne einen Termin schnellen Zugang zu Gesundheitsversorgung zu bekommen, nach Belieben, wie es in den Zeitplan passt, an deren bevorzugtem Ort (Zuhause, Büro, oder virtuell)".

Für sein neues Programm arbeitet Amazon mit Oasis Medical zusammen, einem eigenständigen Tochterunternehmen von Amazon, das dabei helfen könnte, dass Amazon als Arbeitgeber keine Einsicht in die sensiblen Gesundheitsdaten der Mitarbeiter erhält.

Vorteile von Amazon Care

Amazon Care startet zunächst nur für Amazon-Mitarbeiter aus dem Raum Seattle und deren Familien. Das neue Programm verhindere Anreise- und Wartezeiten und verbinde die Angestellten und ihre Familienmitglieder, durch einen Live-Chat oder einen Video-Chat, mit einem Arzt oder einem Krankenpfleger. Anschließend bestünde auch die Möglichkeit für einen persönlichen Termin. Dafür könne ein Krankenpfleger auch zu Hause oder bei der Arbeit vorbeikommen. Zudem werde Amazon auch Medikamente verschreiben und innerhalb weniger Stunden ausliefern oder diese in einer Wunsch-Apotheke zur Abholung bereitstellen.

Gesundheitssektor bietet großes Potenzial

Amazon bietet sein neues Programm zwar zunächst nur für Amazon-Mitarbeiter und deren Familien an, die Gesundheitsbranche, mit einem Markt von 3,5 Billionen Dollar bietet aber großes Potenzial für das Unternehmen. Bereits 2018 tat sich der Tech-Gigant mit JPMorgan zusammen, um herauszufinden, wie die Kosten in diesem Bereich gesenkt werden könnten, ohne dabei die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verlieren. Im selben Jahr übernahm Amazon das Pharmaunternehmen PillPack und akquirierte ein Forschungsunternehmen. Wie CNBC berichtet, arbeitet der Onlinehandelsriese derzeit auch an seinem ersten Wearable für den Gesundheitsbereich, einem kabellosen Kopfhörer mit Fitness-Tracking-Funktionen.

Der Tech-Riese ist mit seinem Schritt in die Gesundheitsbranche nicht alleine. Auch der iKonzern Apple besitzt eigene Kliniken, die nahe der Unternehmenszentralen liegen. Doch Amazon dürfte den wohl größten Schritt in die Fernmedizin gemacht haben. Dem von Jeff Bezos gegründeten Unternehmen winkt ein 130 Milliarden-Dollar-Markt, sollte es gelingen, das neue Care-Programm über die Mitarbeiterschaft hinaus zu verbreiten.

