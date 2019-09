Neue Alexa-Pläne mit Fitnesstracking: Was Amazon beim Hardware-Event vorstellen könnte

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.599,60 EUR

1,14% Charts

News

Analysen

• Kabellose Alexa-Kopfhörer als Konkurrenz zu Apples Earpods• Integrierte Fitness-Funktion: Einstieg ins Health-Geschäft• Aufwertung des Smart Speakers Echo

Amazons Hardware-Event wird mit Spannung erwartet. Viele neue Features rund um Alexa sollen vorgestellt werden, im letzten Jahr präsentierte das US-Unternehmen mit Alexa vernetzte Geräte wie eine Mikrowelle oder eine Wanduhr. In diesem Jahr dürften sich die Neuerungen laut Medienberichten jedoch auf Alexa an sich beziehen. So werden unter anderem kabellose Alexa-Kopfhörer erwartet.

Kabellose Kopfhörer mit Fitness-Funktion?

Über Amazons Einstieg ins Kabellose-Kopfhörer-Geschäft wurde bereits im April spekuliert. CNBC beschreibt unter Berufung auf Insiderwissen die zu erwartenden Geräte. So soll für das Nutzen von Alexa-Kopfhörern zusätzlich ein Smartphone nötig sein - mit iOS oder Android-Betriebssystem.

Die Kopfhörer sind aber nicht nur smarte Kopfhörer, die man per Sprachbedienung nutzen kann. Mit ihnen möchte Amazon wohl auch ins profitable Gesundheitsgeschäft einsteigen. So soll laut CNBC ein Fitness-Tracker in die Geräte integriert sein, der Laufdistanzen, Geschwindigkeit und verbrauchte Kalorien ermitteln kann.

Preislich unter der Konkurrenz

Fitness-Funktionen an Wearables werden für Kunden immer wichtiger. Sollte Amazon diese Funktion tatsächlich in die kabellosen Kopfhörer einbauen, vereint es damit zwei Produkte in einem. Laut Informationen von Bloomberg könnte es sich beim Fitness-Tracking jedoch auch um ein anderes Gerät handeln: Unter dem Code-Namen "Dylan" soll ein smartes Armband entwickelt werden.

Ob in die Kopfhörer verbaut oder als extra Device. Klar ist, dass Amazon mit seinen neuen Geräten dem momentanen Trend folgen will. Wie es für den Online-Riesen typisch ist, sollen seine Geräte preislich niedriger als die der Konkurrenz liegen. CNBC vermutet, dass die kabellosen Alexa-Kopfhörer weniger als 100 US-Dollar kosten werden - ein Schnäppchen im Vergleich zu ähnlichen Geräten von Apple oder Samsung.

Echo-Qualität soll verbessert werden

Neben der Alexa für unterwegs soll auch die Alexa für zuhause weiter verbessert werden. Der Smart-Speaker Echo soll qualitativ aufgewertet werden - vom Design her wird er wohl etwas klobiger daherkommen, vom Sound allerdings besser und mit mehr Tiefen.

Der Echo ist momentan Amazons Aushängeschild in diesem Bereich. Den Markt der Smart Speaker dominiert das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen bereits deutlich: Beinahe 70 Prozent der Marktanteile soll Amazon für sich beanspruchen, wie einer Studie von Consumer Intelligence Research Partners zu entnehmen ist. Mit den kabellosen Kopfhörern wagt sich Amazon auf eine bisher von Apple dominierte Domäne vor. Doch es ist gut möglich, dass der E-Commerce-Gigant auch in diesem Bereich ähnlich erfolgreich sein könnte wie auf dem Smart-Speaker-Markt.

Dass Amazon kabellose Alexa-Kopfhörer vorstellt, scheint sehr wahrscheinlich. Was es sonst noch zu erwarten gibt und wie genau die Umsetzung aussehen wird, wird allerdings erst klar, wenn das Event am Laufen ist. Es bleibt spannend.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com