Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

03.02.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 341,00 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 341,00 USD ab. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 339,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 340,00 USD. Bisher wurden heute 325.810 Visa-Aktien gehandelt. Bei 351,05 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 34,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 393,00 USD. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 30.01.2025. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 9,51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert. Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Visa steigert Gewinn im Weihnachtsquartal - Aktie gibt dennoch nach Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus Ausblick: Visa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

