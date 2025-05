Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa stabilisiert sich am Montagnachmittag

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 347,27 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 347,27 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 347,94 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 346,23 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 347,00 USD. Bisher wurden via New York 103.755 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 366,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 5,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 37,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 387,25 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.07.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,33 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Wie Experten die Visa-Aktie im April einstuften

Visa-Aktie dennoch leichter: Visa profitiert von anhaltender Konsumfreude - Gewinn gestiegen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen