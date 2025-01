Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 313,42 USD zu.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 313,42 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 314,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 162.306 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 321,61 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 2,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 19,36 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 348,50 USD je Visa-Aktie an.

Visa ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 9,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 8,61 Mrd. USD umgesetzt.

Die Visa-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.01.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,20 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

