Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Nachmittag an

So entwickelt sich Visa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 344,76 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 344,76 USD. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 345,00 USD aus. Bei 341,69 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 97.362 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,51 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 8,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 28,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 385,40 USD angegeben.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,90 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,85 USD je Visa-Aktie.

