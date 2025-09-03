Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagabend gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 344,94 USD.

Das Papier von Visa konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 344,94 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 346,25 USD zu. Bei 341,69 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 309.848 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 8,86 Prozent wieder erreichen. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 28,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,40 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

