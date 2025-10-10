Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Freitagabend ins Minus

So entwickelt sich Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 345,54 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,4 Prozent auf 345,54 USD. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 344,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,30 USD. Zuletzt wechselten 372.369 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 7,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 275,35 USD ab. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 25,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Visa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Visa-Aktie.

